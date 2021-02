Intimidazione a un dirigente della Grimaldi, trovato un proiettile sulla sua scrivania

Alessandro Bisanti, direttore della sede palermitana della compagnia marittima, ha denunciato il ritrovamento del proiettile nell'ufficio di via Emerico Amari. Indaga la polizia

La sede della Grimaldi di via Emerico Amari (foto archivio)

Trovato un proiettile calibro 38 sulla scrivania di un dirigente Grimaldi group. Il direttore della sede palermitana della compagnia marittima, Alessandro Bisanti, ha chiamato la polizia segnalando un episodio che sembra avere tutti i contorni di un'intimidazione. Negli uffici di via Emerico Amari, davanti al porto, sono intervenuti gli investigatori per ascoltare il racconto del 48enne, che avrebbe detto di non aver ricevuto alcuna minaccia. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso il reponsabile dell'accaduto.