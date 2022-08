/ Contrada Canalotto

Incendio a Carini, notte di fuoco su Montagna Longa: il vento spinge le fiamme verso Torretta

Il rogo ha colpito la parte superiore di contrada Canalotto, bruciando la vegetazione per diversi ettari. I vigili del fuoco e il personale di Protezione civile e Forestale, in attesa dell'alba per i mezzi aerei, sono stati impegnati a proteggere le abitazioni