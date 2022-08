Notte di fuoco a Trabia, ettari di vegetazione ridotti in cenere

Notte di fiamme e paura a Trabia. Un incendio è divampato in contrada Danigarci, nella parte alta del comune in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti mettendosi in un punto strategico per difendere le abitazioni dall'avanzata del fuoco. Le due squadre del 115 hanno tenuto sotto controllo il rogo attendendo, sino alle prime luci del mattino, l'arrivo di due canadair che lo hanno spento definitivamente intorno alle 8.

Diversi abitanti, per paura, hanno deciso di lasciare precauzionalmente le loro abitazioni. Anche i carabinieri della stazione di Trabia nonché il personale di Protezione civile e Forestale hanno partecipato all'intervento occupandosi dei residenti, di diversi animali e di alcune bombole di gas che sono state spostate così da evitare ulteriori problemi nel caso di un'avanzata delle fiamme.