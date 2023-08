Domenica di fuoco nel Palermitano: incendi da Giacalone al lago Poma

Domenica di fuoco nel Palermitano. Sono diversi gli incendi verificatisi nei dintorni del capoluogo siciliano, alimentati anche dal forte vento di scirocco, che sta soffiando su tutta la provincia.

Interventi dei vigili del fuoco si registrano a Giacalone, frazione di Monreale, dove le fiamme hanno mandato in fumo cumuli di immondizia e macchia mediterranea. Pompieri in azione, per limitare i danni e proteggere le aziende agricole, ancora nel Monrealese, nella zona del Santuario della Madonna del Rosario di Tagliavia, nei pressi del lago Poma, vicino a Partinico. E poi ancora a Contessa Entellina, in contrada Garcia e a Santa Cristina Gela, in contrada Pianetto.