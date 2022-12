Gangi a lutto: morto il dottore Alberto Murè, medico chirurgo

A 93 anni si è spento a Nicosia il dottore Alberto Murè, medico chirurgo originario di Gangi. Il sindaco gangitano Giuseppe Ferrarello, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale - attraverso una nota - hanno espresso "le più sentite condoglianze ai familiari".

“Gangi oggi piange la scomparsa di un uomo, una personalità di altissima levatura – ha detto Ferrarello - il cui lavoro costante per la crescita del territorio è stato sotto gli occhi di tutti. La nostra comunità piange un gangitano Doc che ha sempre avuto nel cuore il suo paese natio, un uomo semplice e di sani principi morali. Una grave perdita per la nostra cittadina, se ne va uno dei gangitani più illustri, un singolare esempio di vita dedicata alla cura del prossimo. Facendomi interprete dei sentimenti dell'intera comunità esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa del nostro caro dottore Alberto Murè”.