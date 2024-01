Incursione dei ladri al velodromo, rubati cavi di rame e tubature: danni per migliaia di euro

Raid al velodromo Paolo Borsellino. I ladri sono entrati nella struttura sportiva di via Lanza di Scalea danneggiando gli impianti e rubando ciò che potevano: cavi in rame, tubature, porte in alluminio, fari per l’illuminazione delle tribune e altro ancora. Dopo il sopralluogo il personale in servizio nell’impianto ha segnalato e denunciato il furto: al termine di una prima stima il danno ammonterebbe a oltre ventimila euro. Sull’episodio, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 gennaio scorsi, indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.

Il velodromo si estende su un’area molto vasta che offre diversi punti di accesso ai malintenzionati. Secondo quanto riferito dagli uffici del Coime, i ladri sarebbero entrati dalla cancellata che costeggia il quartiere Zen, in via Sandro Pertini, per poi agire indisturbati. Il furto, chiariscono da Amg, ha riguardato i proiettori del tunnel che porta alla zona interdetta (lato gradinata coperta) che non è presidiata. Coime. Non si tratterebbe delle torri faro. Lunedì si farà una ricognizione e verranno accese le torri per verificare se ci sono problemi.

Parte degli impianti colpiti, dunque, sarebbe quella già oggetto dei lavori di recupero e ammodernamento. L’ultimo punto sui lavori al velodromo l’aveva fatto il sindaco Roberto Lagalla a giugno in occasione della visita del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Dopo la stagione estiva dei concerti dovevano essere completati gli ultimi interventi e doveva essere avviata l’interlocuzione con le federazioni interessate alla struttura.