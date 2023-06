VIDEO | Abodi al Velodromo: "Dalle palestre scolastiche allo stadio, questo governo migliorerà i luoghi dello sport"

Così il ministro in città per una serie di iniziative istituzionali insieme con il sindaco Lagalla. La promessa: "Verrò qui ogni mese o ogni due mesi per dare supporto agli sforzi dell'amministrazione". Il primo cittadino: "Sul Velodromo siamo all'ultimo miglio, l'impianto è pronto ma mi spaventano i passaggi burocratici della gestione con le federazioni coinvolte"