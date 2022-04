La chiesa del Cep è in ristrutturazione ma i ladri rubano ponteggi, il parroco: "Dio vi salvi"

I ladri non si fermano nemmeno davanti a una chiesa. Dopo ospedali e scuole, a finire nel mirino stavolta è una parrocchia di quartiere, quella di San Giovanni Apostolo, al Cep. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ignoti hanno portato via pezzi dell'impalcatura utilizzata per le opere, in corso al momento, nella struttura che si trova tra via Barisano da Trani e via Filippo Paladini

"Poc'anzi hanno rubato parte del ponteggio dei cantieri di lavoro in parrocchia", si legge in un post su Facebook pubblicato dal parroco Salvatore Petralia nella pagina della chiesa. "Prego anche per loro - aggiunge il sacerdote - perché si convertano alla bellezza della Vita e non la sciupino in stupide e pericolose bravate notturne. Chi fa il bene opera alla luce del Sole costruendo ponti di Amicizia. I figli delle tenebre brancolano di notte avvelenando il cuore e distruggendo le fondamenta della loro stessa libertà".

Poi le parole dirette agli autori del furto e alle loro famiglie. "Mi rivolgo a voi che avete rubato; Dio vi benedica e vi salvi, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi faccia gustare la gioia liberante di essere uomini capaci di Amore-Amare. Mi rivolgo a voi genitori di questi giovani, abbiate cura dei vostri figli. Occupatevi di come passano il loro tempo la sera per le strade. Prendiamocene cura!".