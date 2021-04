Secondo furto in pochi giorni alla palestra Virgin, rubati alimenti e macchinette del caffè

I ladri sono entrati sabato nell'impianto sportivo di via Gioacchino Ventura ma ne sono usciti poco dopo con un magro bottino. La settimana precedente erano stati rubati cinque computer e 300 euro in contanti. Indagano le forze dell'ordine

Secondo furto alla Virgin Active in pochi giorni. Magro bottino per i ladri che sabato scorso sono entrati nell’impianto sportivo di via Gioacchino Ventura, attualmente chiuso per l’emergenza Covid-19, rubando alcune macchinette per il caffè e generi alimentari ancora custoditi nel magazzino della palestra. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno raccolto la denuncia dei gestori della struttura e acquisito i video ripresi da alcune telecamere di sicurezza.

Quello di sabato è il secondo caso in un breve lasso di tempo. Già una settimana prima i ladri, dopo aver forzato un finestra, erano riusciti a entrare alla Virgin Active e a rubare cinque computer e 300 euro custoditi in un cassetto. In quei giorni sono stati registrati altri furti. Nel mirino la palestra The Best di via Indro Montanelli, zona Altarello, il ristorante la Locanda del gusto di corso Vittorio Emanuele e la chiesa Santa Maria della Pietà alla Kalsa, dove due uomini hanno rubato calici per 5 mila euro.