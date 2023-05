Furto con spaccata in corso Calatafimi, i ladri rubano la cassa del negozio Terranova

Ancora in azione la "banda della spaccata". L'ultima attività a finire nel mirino è stato il negozio di abbigliamento Terranova di corso Calatafimi dove i ladri sono entrati la scorsa notte riuscendo a portare via i contanti lasciati nella cassa. Dopo l'allarme arrivato alla centrale operativa del 112 sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia che hanno constatato l'accaduto e acquisito i video riprese da diversi impianti di videosorveglianza installati in zona.

Secondo quanto ricostruito gli autori del furto avrebbero utilizzato una tecnica ormai rodata. Avrebbero infatti utilizzato una pesante pietra, o forse una grossa base in cemento per ombrelloni da esterno, per mandare in frantumi la vetrina del negozio. Una volta aperto un varco, i ladri sono entrati praticamente indisturbati e hanno rubato il registratore di cassa e forse anche alcuni capi d'abbigliamento. Po sono fuggiti, probabilmente a bordo di un'auto lasciata nei paraggi proprio garantire loro la fuga.

Uno degli ultimi colpi era stato messo a segno a fine aprile in via Giafar. In quell'occasione i ladri si sono spinti "oltre", spaccando la vetrina e svaligiando un bar che si trova a pochi metri da un commissariato di polizia. Appena dieci giorni prima erano stati ripuliti il pub Ferramenta, una tabaccheria di via Guglielmo il Buono, una gioielleria di via Maria Santissima Mediatrice e una cartolibreria di via Ernesto Basile. Tutti episodi sui quali indagano gli investigatori della polizia.