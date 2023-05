Rompono vetrata e rubano vestiti, scarpe e orologi: arrestati un uomo e una donna

Sono accusati di avere messo a segno poco prima un furto con spaccata ai danni di un negozio di via Marchese di Villabianca. Un uomo e una donna, entrambi palermitani, sono stati arrestati dalla polizia. E' successo negli scorsi giorni. Dalla questura raccontano le fasi della cattura, che è avvenuta in piena notte: "Poco prima delle due è stata diramata alle pattuglie della polizia la notizia di un furto in un negozio avvenuto col classico metodo della spaccata. Ignoti, per accedere nei locali dell'esercizio commerciale, avevano infranto la vetrata e razziato articoli dalle vetrine e dagli scaffali".

"Sulla base delle ipotizzabili vie di fuga - aggiungono dalla questura - le pattuglie e in particolare i “Falchi” della Squadra Mobile hanno percorso in modo 'concentrico' le zone vicine a quelle del negozio saccheggiato. Ha destato sospetti, in via Cirrincione, la presenza di un auto con a bordo un uomo e una donna; la vettura è stata bloccata dai Falchi che hanno effettuato un controllo di polizia: è emerso come i due avessero al seguito capi di abbigliamento ed accessori chiaramente riconducibili all’esercizio commerciale 'visitato' prima dai ladri".

Vestiti, scarpe ed orologi del valore complessivo di duemila euro circa, sono stati riconosciuti dalla proprietaria del negozio ed a lei sono già stati riconsegnati. I due sono stati tratti in arresto. Indagini sono in corso per verificare se altri, analoghi e recenti furti con “spaccata” possano ricondursi alla coppia tratta in arresto. Il doppio arresto è già stato convalidato dal giudice.

Dalla polizia fanno sapere: "Nell’ultimo periodo si è registrato un incremento di furti a Palermo con il metodo della cosiddetta 'spaccata'. Si tratta di reati la cui gravità va ben oltre il danno patrimoniale perché incidono sulla sensibilità del cittadino, generando timori e insicurezze per la violenza e la platealità delle irruzioni. Sulla base di questa considerazione la Questura di Palermo non ha lesinato sforzi e, ricorrendo a tutte le sue forze dispiegate sul territorio, ha perfezionato il dispositivo di sicurezza, specialmente in orario notturno, raccogliendo importanti indicazioni e dispiegando di conseguenza le pattuglie sul territorio".