"Furto di biancheria intima da Yamamay in via Ruggero Settimo", arrestata una trentottenne

Una trentottenne è stata arrestata l'altroieri dai carabinieri con l'accusa di furto. La donna, dopo aver rimosso le placche antittaccheggio, avrebbe portato via con sè 250 euro di biancheria intima senza pagare dal negozio Yamamay di via Ruggero Settimo. Fermata dai militari della stazione Palermo Centro, la donna è stata portata in caserma e posta in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.

Nella stessa zona, nella notte tra martedì e mercoledì, sono stati commessi altri due furti: uno alla gioielleria Corona di via Mariano Stabile, dove è stata spaccata la vetrina con una Panda e uno al Vintage 70 Cafè di piazzetta Bagnasco.