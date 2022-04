Via Mariano Stabile, furto alla gioielleria Corona: sfondata la vetrina con una Panda

Furto con spaccata alla gioielleria Corona, all'angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo. Stamattina, dopo le 6, i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio servendosi di una Fiat Panda, lasciata sul posto, e dopo aver fatto razzia di preziosi sono scappati. E' intervenuta la polizia, che sta indagando su quanto accaduto; mentre la gioielleria sta facendo l'inventario per capire a quanto ammonta il furto.

Non lontano da via Stabile, in piazzetta Bagnasco, stanotte alle 2 è stato assaltato il Vintage 70 Cafe. In questo caso il titolare del locale ha quantificato in circa 2 mila euro, più svariate bottiglie di alcolici, il bottino dei ladri.

(articolo in aggiornamento)