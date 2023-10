Si rompe un tubo durante gli scavi, fuga di gas in via dei Nebrodi: strada chiusa

Un cavo sotterraneo del gas è stato tranciato durante uno scavo per alcuni lavori in via dei Nebrodi, tra via Sardegna e via delle Madonie. La strada è stata temporaneamente vietata al transito veicolare e pedonale per motivi di sicurezza.

A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno avvertito l'odore di gas. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Amg per l'intervento di messa in sicurezza, i vigili del fuoco per gli accertamenti e la polizia municipale per regolare il traffico. Non si registrano né intossicati né evacuati, solo lunghe code a causa della chiusura.