Lagalla va in visita ai Rotoli: "La tensostruttura ora è vuota, da oggi nessuna bara finisce in deposito"

Da oggi le bare che arriveranno ai Rotoli non saranno più abbandonate in deposito. "La tensostruttura era piena di bare, adesso è vuota". E' l'annuncio del sindaco Roberto Lagalla che, durante il sopralluogo di questa mattina al cimitero dei Rotoli da anni protagonista della cosiddetta "emergenza bare", ha fatto un punto con i giornalisti.

Il primo cittadino, insieme all'assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando, questa mattina ha voluto fare un sopralluogo nel cimitero, a cento giorni dal conferimento dei poteri commissariali da parte del governo nazionale. "Ci siamo organizzati e non da soli - risponde Lagalla ai giornalisti che gli chiedono come si sia riusciti a svuotare la tensostruttura -. Devo dire che il governo nazionale, attraverso l'impegno del ministro Musumeci, ha contribuito utilmente a darci una mano e la nostra organizzazione si è giovata della possibilità della gestione commissariale ma soprattutto abbiamo messo in campo una coesa azione corale".

"Abbiamo sostituito i vertici dell'ufficio - spiega il sindaco - abbiamo innescato una collaborazione piena con Reset, abbiamo modificato la direzione e la gestione del cimitero e ci siamo dati una regolare cadenza di verifica e di attivazione di un progetto che alla fine dell'anno porterà anche all'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù, a ulteriori interventi su questo cimitero e su quello dei Cappuccini".

Al cimitero dei Rotoli restano ancora 640 bare in attesa di una sepoltura. "Ci siamo concentrati sulla soluzione dell'emergenza bare al cimitero dei Rotoli - dice ancora Lagalla - e sulla tenuta di questa soluzione per un periodo di tempo lungo e duraturo. Realizzare un nuovo cimitero è certamente una prospettiva che dovremo prendere in considerazione ma che a mio avviso va vista in un'ottica inter-comunale piuttosto che in un'ottica esclusivamente attribuibile al Comune di Palermo".

A cento giorni dal conferimento dei poteri commissariali, il sindaco torna a parlare anche del forno crematorio. "Per quanto riguarda le cremazioni - conclude Lagalla - abbiamo attivato una convenzione col Comune di Misterbianco, in provincia di Catania, dove in atto appoggiamo le richieste con oneri a carico del Comune di Palermo. I lavori per la rimessa in funzione del nostro forno crematorio sono in corso e mi auguro che entro l'estate possa tornare in funzione e siamo già in fase definitiva per avviare i lavori del nuovo forno crematorio".