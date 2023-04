Coca, hashish e marijuana in casa: arrestato ragazzo di 22 anni a Bagheria

I carabinieri della stazione di Bagheria, nel corso di un servizio di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane, i militari hanno trovato e sequestrato 23 grammi di cocaina, 32 di hashish e 66 di marijuana, oltre a quasi 600 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente sequestrata seguiranno le rituali analisi qualitative e quantitative a cura del competente Laboratorio del comando provinciale di Palermo.