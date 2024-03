Un muro decorato al posto della vecchia discarica: i giovani di Falsomiele danno una sverniciata al degrado

I giovani studenti di Falsomiele hanno avviato i lavori di decorazione del muro di largo Emilio Segrè sul quale, da anni, venivano accatastati e bruciati rifiuti di ogni genere. Continua, così, il processo di riqualificazione del quartiere portato avanti dall’associazione PaZyz Odv che dallo scorso anno si impegna a migliorare il territorio e a stimolare la "cittadinanza attiva".

Il muro ormai tristemente famoso quale vera e propria discarica a cielo aperto oltre a costringere la Rap ad effettuare periodici interventi di bonifica ha posto, per anni, in seria difficoltà l’Asd Paintball Palermo che pur avendo chiesto più volte un intervento definitivo si è trovata obbligata a svolgere le proprie attività sociali circondata da degrado e sporcizia. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Cesvop, l’associazione Color Creation e la scuola Pirandello-Borgo Ulivia.

"Un importante supporto - si legge in una nota - è stato fornito dal consigliere comunale Gianluca Inzerillo che insieme al geometra Michele Trapani ha seguito l’intero iter amministrativo. Grazie ad un laboratorio formativo, alcuni studenti dell’istituto Pirandello-Borgo Ulivia hanno avuto la possibilità di sperimentare un linguaggio artistico nuovo e di scoprire che il valore socio-culturale della Street Art può essere determinante nei processi di riconoscimento identitario, di riqualificazione urbana e di rispetto dei beni comuni. Mentre gli studenti seguivano le lezioni teoriche in aula, le maestranze del Coime, dopo alcuni interventi di bonifica eseguiti dalla Rap, hanno avviato le opere di ristrutturazione del muro sotto la direzione del geometra Francesco Romano. Completato il percorso formativo i ragazzi, coordinati dal professore Salvatore La Rocca e dall’artista Davide Furia, armati di tute e pennelli hanno lavorato giornalmente sul muro portando colore e bellezza laddove regnava grigiore e degrado tra i complimenti, lo stupore e la gioia dell’intero quartiere".