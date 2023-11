Litiga con la moglie per le lenzuola stese, poi la picchia con un bastone: denunciato 85enne

Non era la prima volta che litigavano durante il loro lungo matrimonio. Questa volta, però, la discussione avrebbe preso una brutta piega e lui, mentre si trovavano in balcone, avrebbe iniziato a picchiarla con un bastone. Tutto per via di un contrasto non meglio definito legato alle lenzuola stese. E' successo oggi pomeriggio nella zona di via Ernesto Basile, vicino all'università, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato un uomo di 85 anni per lesioni. La moglie di 81 anni, è stata ricoverata per le ferite riportate.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto la scena. "Temevamo il peggio perché sembrava che volesse spingerla giù dal balcone", racconta un giovane a PalermoToday. Dopo le prime telefonate al 112 sono arrivate le pattuglie del Nucleo radiomobile che hanno raggiunto l'appartamento per riportare la calma. Sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'anziana signora prima di accompagnarla al Civico.

Altri militari invece si sono occupati del marito che è stato bloccato, identificato e invitato a salire sulla loro "gazzella" e portato al Comando di corso Calatafimi per accertamenti. Oltre a denunciarlo a piede libero, il pubblico ministero ha allontanato l'85enne dall'abitazione familiare in attesa di nuove disposizioni e del processo che si instaurerà. Si attende ancora che dall'ospedale compilino il referto per stabilire la prognosi della signora.