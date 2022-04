Via Molinari e via Ammiraglio Rizzo, denunciati tre parcheggiatori abusivi

Denunciati tre parcheggiatori abusivi. I carabinieri hanno segnalato in Procura tre persone sorprese a svolgere l’attività non autorizzata in via Bernardino Molinari, vicino alla sala bingo che si trova all’angolo con via Borremans, e in via Ammiraglio Rizzo.

Si tratta di tre uomini di 60, 52 e 46 anni. Quest’ultimo, recidivo, è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dal Daspo urbano.

Due giorni fa la polizia municipale, al termine di un blitz nella zona del Policlinico, ha denunciato altri due parcheggiatori abusivi e sanzionato 47 auto per sosta irregolare. L'intervento si è concluso inoltre con il sequestro di un mezzo risultato sprovvisto di copertura assicurativa e la rimozione di due "carcasse" d'auto abbandonate da tempo in strada.