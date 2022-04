Blitz dei vigili in zona Policlinico, multe a 47 auto e due posteggiatori abusivi denunciati

Multe a 47 auto per sosta irregolare, un veicolo sottoposto a sequestro perché sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria e due persone - G.F.P. di 57 anni e R.R. di 38 anni - denunciate perché sorpresi a fare i posteggiatori abusivi. E ancora due carcasse di auto in stato di abbandono, divenute ricettacolo di rifiuti, rimosse e avvio delle procedure previste dalla normativa per altre due vetture. Infine la segnalazione alla Rap della presenza di una discarica abusiva su via Alfonso Giordano. E' il bilancio di un'attività della polizia municipale condotta ieri nella zona del Policlinico da agenti del nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico, del nucleo Controlli Ambientali e pattuglie del servizio di Polizia stradale del corpo.