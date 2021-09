Aiello (M5S): "Mafia pronta ad approfittare delle difficoltà economiche dei cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Occorre continuare a lavorare per impedire che le mafie possano approfittare delle difficoltà finanziarie, causate dalla pandemia, di cittadini e imprese”. E’ quanto afferma, in una nota, Davide Aiello, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e membro della commissione Antimafia.

“In alcuni contesti, come quello che riguarda Cosa nostra palermitana, la capacità di controllo del territorio e di infiltrazione nell’imprenditoria, negli apparati politico-amministrativi e nella finanza, continua a essere forte. E a una situazione purtroppo già nota si aggiunge ora l’allarme lanciato nell’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, in cui si fa riferimento, soprattutto in relazione ad altri territori, al rischio che le conseguenze dell’emergenza Covid possano agevolare l'inserimento della criminalità organizzata nel tessuto economico-imprenditoriale. Si tratta di una ipotesi che dobbiamo scongiurare con tutte le nostre forze” conclude Aiello.