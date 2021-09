Vaccini anti Covid al Capo, somministrate 186 dosi

Sono stati 186 i vaccini anti Covid somministrati nelle ultime ore presso l'oratorio San Marco, nel cuore del Capo, dall'equipe vaccinale itinerante dell'Asp formata da medici, infermieri, assistenti sanitari, personale amministrativo e informatico. Sono stati usati i sieri Pfizer e Moderna. Nel dettaglio sono state inoculate 52 prime dosi e 134 seconde. Già lo scorso 25 agosto i medici dell'Asp avevano fatto tappa al Capo.

"Ancora una volta un grande successo – spiega il consigliere comunale Ottavio Zacco - che conferma il lavoro svolto nella precedente tranche, dove sono stati somministrati ben 197 vaccini, tra prime e seconde dosi. Sono state tantissime le persone che sono venute a vaccinarsi nel primo appuntamento dell'iniziativa e che non hanno esitato a tornare. È la dimostrazione di quanto sia importante che l’Asp vada nei quartieri. Molta gente vuole vaccinarsi, ma, magari, non può farlo, e questo è uno dei modi migliori per portare il vaccino a chi non può recarsi negli hub. Adesso, stiamo già lavorando per una terza giornata che porterà il vaccino nei quartieri”.