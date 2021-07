Covid, a Magaggiari vaccini in spiaggia per turisti e residenti: la prima è una donna di Bergamo

Tappa a Cinisi per l'ambulatorio mobile dell'Asp. Viene impiegato il siero Pfizer. Il direttore generale Daniela Faraoni: "Dalla prossima settimana somministrazioni nelle scuole per professori, alunni e genitori"

Vive a Bergamo, ma trascorre da anni le vacanze in Sicilia. E’ la prima signora che ha fatto ingresso nel camper dell’Asp per vaccinarsi a due passi dalla spiaggia di Magaggiari, a Cinisi. Alle 10 in punto Alice si è presentata davanti ai medici e infermieri dell’Azienda sanitaria del capoluogo per “sfruttare” l’opportunità della somministrazione della dose di siero senza dovere rinunciare a un giorno di vacanze. “Ottima iniziativa – ha detto Alice – ho visto il camper, mi sono avvicinata, ho compilato i moduli e fatto la vaccinazione. Davvero grazie a tutti per questa opportunità”.

Il camper delle vaccinazioni dell’Asp sarà a Magaggiari fino alle 17, poi l’ambulatorio mobile si sposterà in piazza Falcone e Borsellino a Terrasini, dove la gente (di età pari o superiore a 12 anni) avrà la possibilità di avere somministrata la dose di siero (Pfizer).

“Andiamo incontro alla gente raggiungendola nei luoghi di aggregazione – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – dai primi giorni di maggio siamo impegnati, insieme all’esercito ed ai medici di famiglia nella vaccinazione di prossimità, ma già dalla prossima settimana prenderà il via un programma di intervento nelle scuole. Stiamo lavorando in sinergia con i dirigenti scolastici per consentire al personale docente e non docente, gli studenti e, se lo vorranno, anche i loro genitori, di vaccinarsi nei locali della scuola. L’obiettivo è di far sì che a metà settembre, quando avranno inizio le lezioni, ci sia il maggior numero di studenti e di personale scolastico vaccinato”.

Gli operatori dell’Asp oggi sono pure impegnati a Montemaggiore Belsito, mentre domani a Borgetto e sabato a Trabia. Venerdì e sabato vaccinazioni anche a Lampedusa per residenti e turisti.