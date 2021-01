"Niente assembramenti vicino alle scuole": decise le linee guida per i presidi

Nel corso di una videoconferenza fra l'Ufficio scolastico territoriale, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano, sono state date alcune indicazioni per far rispettare l'ordinanza che prevede il divieto di stazionamento nelle vicinanze dei plessi scolastici

Presidi, famiglie e se necessario anche volontari: tutti mobilitati per dare concreta attuazione all'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che vieta lo stazionamento nei pressi delle scuole per evitare assembramenti. Nel corso di una videoconferenza fra l'Ufficio scolastico territoriale, rappresentato dal dirigente Marco Anello, lo stesso Leoluca Orlando, e l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano, sono state concordate alcune "linee guida" rivolte ai dirigenti.

Il provvedimento firmato da Orlando prevede il divieto di stazionamento nelle vicinanze dei plessi scolastici, "fatta salva la possibilità di fermarsi davanti agli accessi agli istituti per il tempo strettamente necessario per lasciare o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale".

Nella nota trasmessa ai dirigenti, gli stessi vengono invitati "a mettere in atto ogni possibile accorgimento utile ad evitare assembramenti dovuti allo stazionamento degli accompagnatori, in occasione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni". Per fare ciò vengono suggeriti tre strumenti, ferma restando l'autonomia degli istituti: viene suggerito di attribuire "compiti di regolazione degli accessi" a uno o più collaboratori scolastici, che potrebbero ordinare l'afflusso anche dall'interno del perimetro scolastico; viene poi rivolto un invito "al coinvolgimento e alla sensibilizzazione delle famiglie", tramite la componente genitoriale del Consiglio d'istituto; viene ricordata "la possibilità di accordo con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per il necessario supporto".