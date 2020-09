Dirigente positiva al Covid, chiuso istituto Corbino a Partinico

Un'altra scuola chiusa per Covid. A fermarsi, fino al prossimo 5 ottobre compreso, è l'Istituto Mario Orso Corbino di Partinico. La dirigente è risultata positiva al Covid-19 e già oggi i cancelli della scuola sono rimasti chiusi per effettuare la sanificazione dei locali mentre l'Azienda sanitaria provinciale ha avviato le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti della preside.

"L'Unità operativa territoriale di prevenzione di Partinico - spiegano dall'istituto - ha preso in carico la situazione e metterà in atto tutte le misure necessarie per la tutela della salute pubblica di alunni, docenti e personale Ata, monitorando, anche in accordo con i medici di base, la situazione epidemiologica".

Intanto la scuola ha comunicato i nomi dei contatti più stretti, così come richiesto dalle autorità sanitarie. "Da ora in poi dovremmo tutti seguire le eventuali indicazioni e restrizioni che il Servizio di prevenzione dovesse ritenere più opportune. In tal caso, queste verranno immediatamente condivise con i genitori e con tutto il personale", spiegano dall'Istituto.