Un altro asilo chiuso per rischio Covid, stop alle attività del Rosolino Pilo

Un altro asilo comunale chiuso per rischio Covid. Stop alle attività del Rosolino Pilo in via Augusto Elia, zona Oreto-Stazione. "La decisione - spiegano dal Comune - è stata presa oggi per un caso di sospetto Covid -19 di una dipendente, in malattia dallo scorso 17 settembre per sintomi influenzali".

E' stata la stessa dipendente a comunicare alla direzione del Rosolino Pilo di essere stata segnalata all’Asp per sospetto contagio e di essere in attesa di verifica attraverso il tampone. All'interno del plesso che tra l'altro è stato sede elettorale, sono partiti i lavori di igienizzazione e sanificazione.

Intanto è stato completamente sanificato l'asilo nido Melograno, chiuso nei giorni scorsi e il Comune sta concordando la riapertura su indicazioni dell'Asp. “Ho ricevuto dal direttore generale Asp, Daniela Faraoni - ha detto l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano - rassicurazioni in merito al fatto che che nelle prossime giornate l'Azienda garantirà l'esecuzione dei test rapidi per dipendenti , genitori e bambine e bambini che frequentano i nidi chiusi precauzionalmente al fine di predisporre la riapertura".