Controlli nella zona di via Roma, senza green pass in centri scommesse ed enoteche: due multe

Questo l’esito dell’operazione Alto impatto della polizia che ha sanzionato anche i titolari delle attività. Multati pure il gestore di un bar di via Maqueda per carenze igienico-strutturali e il titolare di una panineria di via Casa professa per occupazione abusiva di suolo pubblico

Scovati alcuni clienti senza green pass, scattano le sanzioni. Nell’ambito dell’operazione Alto impatto della polizia, gli agenti hanno multato due persone, sprovviste della certificazione anti Covid e sorprese all’interno di un centro scommesse di via Roma e di un’enoteca di piazza Porta Sant’Agata. Multati anche i titolari delle due attività per mancata vigilanza.

Nel corso di un altro intervento i poliziotti della squadra amministrativa del commissariato Oreto-Sezione hanno multato il gestore di un altro centro scommesse in via Porta di Castro perché, al momento del controllo, aveva lasciato la custodia del locale a una persona non autorizzata. Durante un'altra ispezione gli agenti hanno sanzionato il titolare di un bar di via Maqueda per carenze igienico-strutturali.

Al titolare di una panineria di via Casa professa è stata contestata l’occupazione “in misura eccedente - spiegano dalla questura - del suolo pubblico con tavoli e sedie”. Anche in questo caso sono state riscontrate carenze igienico-strutturali. Numerosi i posti di controllo effettuati dal personale del Reparto prevenzione crimine: dieci le persone sanzionate per violazioni del codice della strada”.

Controlli anche del Nas

Anche i militari del Nas hanno eseguito numerosi accertamenti per verificare l’applicazione delle misure di contenimento previste per il Covid-19 come le procedure di panificazione, la presenza di dispenser per igienizzare le mani, l’uso delle mascherine e loro ancora. Oltre alle 196 violazioni accertate e sanzionate, i carabinieri hanno chiuso temporaneamente una palestra a Palermo (della quale non è stato fornito il nome, ndr)