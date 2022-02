Controlli al Villaggio e a Brancaccio: multe per due pollerie, un’officina e un negozio di ortofrutta

Lavoratori in nero, violazioni in materia ambientale e altre irregolarità. E’ il quadro emerso al termine dei controlli eseguiti dalla polizia in diverse attività sparse nei quartieri Borgo Vecchio, Brancaccio, Sperone e Villaggio Santa Rosalia. Quattro le imprese sanzionate per illeciti amministrativi o relativi alla normativa anti Covid: due pollerie, un negozio di ortofrutta e un’officina meccanica.

Complessivamente, al termine delle ispezioni inserite nell’ambito dell’operazione Alto impatto, sono state elevate multe per circa 15 mila euro. Sono in corso accertamenti presso l’Ispettorato del lavoro, si legge in una nota della questura, in relazione alla "posizione di alcuni dipendenti che si sospetta non fosse stata regolarizzata". Allo Sperone gli agenti hanno denunciato anche un automobilista per guida senza patente.

Nel corso dell’ultima settimana sono state identificate 446 persone, di cui 109 con precedenti penali. Sono stati effettuati riscontri su 172 arrestati domiciliari, controllati 183 veicoli, elevate 23 contravvenzioni per violazioni del codice della strada ed effettuati quattro sequestri amministrativi. I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane, in questi ed in altri quartieri.