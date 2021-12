Green pass, controlli in discoteca durante festa tra studenti: sequestrata cocaina

Controlli della guardia di finanza in un locale di Montelepre adibito a discoteca. Le fiamme gialle sono intervenute in occasione una festa organizzata da alcuni studenti di un noto istituto scolastico della provincia. In azione i finanzieri del comando provinciale di Palermo, che nel corso di servizi di controllo volti a verificare il corretto adempimento della normativa sul super green pass, hanno sequestrato 20 grammi di droga.

"Le fiamme gialle - si legge in una nota - hanno accertato che il titolare del locale era sprovvisto della documentazione amministrativa necessaria per poter lecitamente svolgere l’attività e hanno constatato la presenza all’interno di 279 clienti, intenti per lo più a ballare, rilevando che il locale si trovava ad ospitare più persone di quanto concesso dal cosiddetto 'Decreto Capienze'. I finanzieri hanno così proceduto a verbalizzare il titolare della struttura e l’organizzatore dell’evento per la violazione prevista dall’articolo 4 comma 1 che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro".

Dalla guardia di finanza spiegano: "Nello stesso contesto si è proceduto a verbalizzare e, a segnalare all’ispettorato territoriale del lavoro, all’Inps e all'Inail, la presenza di 4 lavoratori in nero su un totale di 4 dipendenti, con conseguente sanzione per cui verranno accertate sanzioni amministrative per un importo da 7.200 euro a 43.200 euro. All’interno della discoteca inoltre sono stati rinvenuti circa 20 grammi di sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, gettati a terra da persone ancora ignote alla vista delle unità cinofile del corpo, in forza alla Compagnia di Punta Raisi. Si è proceduto quindi a far defluire i clienti per un controllo capillare del possesso del super green pass senza rilevare irregolarità".