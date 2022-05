Blitz dopo l'aggressione a 2 poliziotti, Borgo Vecchio rivoltato: chiuse le bancarelle dello street food

Blitz delle forze dell’ordine a Borgo Vecchio. Dopo l’aggressione subita la scorsa settimana da due agenti, che avevano fermato uno scooter con a bordo due persone sospettate di aver messo a segno una rapina, la polizia ha eseguito ieri un intervento massiccio, insieme ai vigili, per controllare le attività commerciali ma anche alcune abitazioni.

L'attività è iniziata intorno alle 18. Le camionette del Reparto mobile hanno cinturato il quartiere per controllare i mezzi in entrata e in uscita e garantire l’esito dell’operazione nel cuore di Borgo Vecchio. Almeno una trentina i mezzi coinvolti e quasi un centinaio gli agenti impegnati e accompagnati inevitabilmente da capannelli di curiosi e residenti rimasti in strada fino a tardi.

Il primo effetto del blitz è stata la chiusura di tutte le bancarelle e le attività di street food che ruotano attorno a via Ximenes e via Scinà, per le quali sono in corso gli accertamenti di natura amministrativa. Il bilancio dei controlli è di cinque allacci abusivi alla corrente elettrica, scovati insieme ai tecnici dell’Enel. Alcuni sono stati contestati ai proprietari degli immobili mentre altri risultano per il momento a carico di ignoti.