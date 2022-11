Sorrisi, uncinetto e rosario quotidiano: grande festa per i 100 anni di nonna Filippa

Termini Imerese ha festeggiato oggi una nuova centenaria. Si tratta di Filippa Rugnone. Alla presenza del sindaco, a nome della comunità cittadina, dei nipoti e degli amici, la signora Filippa ha festeggiato il primo secolo di vita.

Nata a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, il 18 novembre 1922, è la terza di quattro figli, gli altri tutti maschi, . Rimasta orfana di padre alla tenera età di 6 anni, la nuova centenaria si è fatta carico da bambina, insieme alla madre, della cura della famiglia. A causa delle ristrettezze economiche in cui si ritrovava la famiglia, si è trasferita in campagna a Ciolino, una frazione del Comune di Resuttano, dove avevano delle terre. E' stata anche una contadina, vivendo in campagna e lavorando nei campi.

Dopo la morte della madre ha dedicato tutta la sua vita ad accudire i fratelli e i nipoti.

Nonna Filippa ha trascorso tanti anni a Santa Caterina Villarmosa, nella casa paterna, dove ha vissuto una vita serena e piena di affetti, dedicandosi all’uncinetto, al lavoro a maglia (famose sono le sue scarpe da notte di lana per tutti i nipoti) e alla recita giornaliera del rosario insieme ai tanti vicini di casa che anche oggi hanno voluto esserci per festeggiare i suoi 100 anni. Dal 2018 è ricoverata nella casa di riposo Villaurea – Istituto Boccone del Povero di Termini Imerese, dove gode delle cure amorevoli delle suore e delle assistenti.