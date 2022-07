Piana degli Albanesi festeggia i 100 anni di nonna Cristina, c'è anche il sindaco

Chissà qual è il suo elisir di lunga vita. Piana degli Albanesi ha festeggiato negli scorsi giorni i 100 anni di nonna Cristina. "Una donna dal temperamento forte - racconta chi la conosce bene -. Moglie e zia presente e affettuosa per la propria famiglia e soprattutto per i propri nipoti". A festeggiarla anche il sindaco Rosario Petta: "Piana degli Albanesi vanta la presenza di molteplici centenari e anche qualche ultracentenario", dice.

Cristina Cuccia è nata il 28 Giugno 1922. Ha festeggiato i suoi primi 100 anni insieme alla sua famiglia e al primo cittadino. L'Amministrazione comunale, presente con il sindaco Petta e il vicesindaco Simona Scalia ha voluto omaggiare la donna con il dono di una targa l'importante evento.

"E' sempre un piacere potere rivolgere gli auguri di tutta la cittadinanza, per il raggiunto traguardo di cento anni di storie, aneddoti e successi familiari e personali, guidati da sani principi e forti valori come nella nostra tradizione Arbëreshe - dice il sindaco -. Infiniti auguri a nome della comunità di Piana degli Albanesi alla signora Cristina e grazie a tutti i familiari per averci voluti partecipi della vostra felicità".