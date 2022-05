Rotoli, fontanelle senz'acqua nel giorno della festa della mamma: "Parenti costretti a farsi aiutare dai fiorai"

"Brutta sorpresa oggi per tutti quei palermitani, e sono stati tantissimi, che sono andati a portare un fiore alle proprie mamme al cimitero dei Rotoli. Oltre allo scempio delle mille e passa bare, al pericolo degli alberi che rischiano di cadere e ai gabbiani che aggrediscono gli utenti, oggi c’è un nuovo problema. Manca l’acqua in quasi tutte le fontanelle all’interno del cimitero. Ragione per cui molti parenti sono stati costretti a chiedere l’acqua da porre nei vasi ai fiorai che si trovano all’esterno del Camposanto". A segnalare il disservizio è il capogruppo in consiglio comunale di Lega-Prima l’Italia Igor Gelarda.

"Sembra che all’origine del problema - spiega Gelarda - ci sia un guasto di alcune condutture che sono scoppiate. Un cimitero totalmente abbandonato, nelle mani di alcuni incapaci che hanno tolto anche la dignità della morte ai palermitani. Neanche l’acqua per deporre un fiore alle nostre mamme, perché le mamme che sono lì dentro, oggi, sotto un tendone al deposito e che non possono essere neanche piante dignitosamente dai loro figli, sono le mamme di tutti i palermitani. E questo deve averlo ben presente chi ha commesso questo disastro. Quello che non dobbiamo assolutamente fare è abituarci a questo spettacolo vergognoso, che riguarda ogni cittadino. Quello dei Rotoli è una delle prime emergenze che dovrà affrontare la nuova giunta, ma bisogna avere idee chiare sul come fare. Sono circa 200 mila anni che gli uomini seppelliscono i propri cari. E si deve tornare a farlo anche a Palermo".