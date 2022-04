Guasto alle pompe dell'autoclave: piscina comunale di nuovo chiusa

Ancora un guasto alla piscina comunale alla vigilia di un importante evento. Questa mattina l'impianto di viale del Fante è rimasto chiuso. Domani, lo stesso dovrebbe ospitare ben 650 nuotatori iscritti alla terza edizione del trofeo Città di Palermo. "Si tratta soltanto dell’ultimo inconveniente in ordine di tempo - denuncia Giuseppe Giordano, responsabile dello Sport per la Democrazia Cristiana Nuova in Sicilia - e speriamo che si provveda a risolvere entro domani".

L'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa è ottimista: "Risolveremo il problema in giornata, abbiamo già rintracciato una ditta che ha le due pompe e che le sostituirà a breve, la gara si farà". Questa volta a guastarsi sono state le due pompe dell’autoclave.

“E' inconcepibile che in una città come Palermo - continua Giordano - l’impianto comunale spesso debba rimanere chiuso per problemi legati a guasti alle pompe dell’autoclave, al malfunzionamento delle caldaie e ad altri improvvisi malfunzionamenti. Occorre invertire la rotta, investire sugli impianti e ‘salvare’ con lavori di manutenzione programmata quelli già esistenti che - conclude Giordano - sono le uniche risorse che migliaia di bambini e atleti giovani e meno hanno in questa città”.

Risale solo a due mesi fa l'ultimo guasto che aveva portato alla chiusura della piscina al coperto. L'impianto era tornato fruibile il primo marzo, alla vigilia di un altro importante evento sportivo: la finale europea del Telimar.