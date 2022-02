Piscina comunale, dopo la legionella un guasto: la vasca al coperto non riapre

Nulla di fatto. La piscina comunale al coperto rimane chiusa al pubblico. Nonostante la scorsa settimana, l'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa avesse annunciato la ripartenza dell'impianto al massimo per oggi, un nuovo problema costringe a rinviare ulteriormente l'apertura della struttura di viale del Fante ferma ormai da fine gennaio. Dopo la sanificazione, a seguito di un caso di legionella, "riattivando l'impianto le pompe della vasca coperta sono andate in tilt", spiega il responsabile della piscina comunale Sergio Sparacio. Risultato? "I valori dell'acqua non sono a norma - continua Sparacio -, è fredda e c'è poco cloro".

Oggi, dunque, dovrebbe essere fruibile soltanto la vasca scoperta. "Dobbiamo aspettare che raggiunga la temperatura prevista e intorno alle 14 speriamo di poter riaprire, ma il condizionale è d'obbligo", aggiunge Sparacio. E per l'impianto al coperto? "Una ditta controllerà oggi l'entità del problema - prosegue Sparacio -, bisogna capire se è risolvibile in breve tempo". Di certo per oggi chi aveva programmato una nuotata al coperto dovrà rimanere a casa, a dispetto di quanto garantito mercoledì scorso dall'assessore Petralia Camassa. "Le analisi delle acque hanno avuto buon esito. Si riapre tra sabato e lunedì", aveva scritto l'assessore su Facebook. Ma non questo lunedì.