Riparato il guasto alla piscina comunale, domani si torna a nuotare: salva la finale europea del Telimar

Risolto il guasto alle pompe, riaprirà domani la piscina comunale, ma c'è ancora incertezza sull'orario. "Bisogna aspettare che l'acqua arrivi a temperatura, ma sicuramente l'impianto sarà accessibile entro l'ora di pranzo", fa sapere l'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. "Abbiamo ottenuto l'agibilità pubblico spettacolo fino a giugno, finalmente abbiamo tutti i documenti e ciò ci consentirà di ottenere successivamente il permesso definitivo", aggiunge l'assessore. Ciò vuol dire che sabato 5 marzo la finale di Len Euro Cup tra Telimar e Sabadell, che rischiava di giocarsi a Catania, si disputerà nella struttura di viale del Fante con tifosi e appassionati sulle tribune.

La piscina comunale era stata chiusa al pubblico a fine gennaio, per un caso di legionella, ma dopo la sanificazione non era stata subito riaperta per un guasto alle pompe della vasca. Il Comune ha affidato all'Amg Energia un servizio di revisione urgente. I tecnici hanno lavorato negli ultimi giorni e sono riusciti a riparare l'impianto. Adesso dopo oltre un mese, si potrà tornare a nuotare nella vasca al chiuso di viale del Fante.