Le lacrime per Falcone, lo sconforto per Borsellino: 20 anni fa moriva Caponnetto, papà del pool antimafia

“A vent’anni dalla sua scomparsa resta ancora viva l’eredità umana e professionale del giudice Antonino Caponnetto". Sono le parole del sindaco Roberto Lagalla, che oggi ha voluto ricordare il padre del pool antimafia, morto il 6 dicembre 2022 all'età di 82 anni.

"Il suo spessore morale e il suo operato - dice Lagalla - sono ancora oggi un grande esempio per chi intraprende il mestiere di magistrato. A Caponnetto va la gratitudine di tutti i siciliani onesti perché nessuno meglio di lui poteva raccogliere l’eredità del giudice Rocco Chinnici alla guida del Pool antimafia, composto tra gli altri dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ha istruito il Maxiprocesso, momento che ha rappresentato la svolta storica nella lotta dello Stato alla mafia”.

Caponnetto - chiamato affettuosamente negli ultimi anni di vita "Nonno Nino" - era nato il 5 settembre 1920 a Caltanissetta e nel 1954 entrò in magistratura. Dopo l'uccisione di Rocco Chinnici, capo dell'Ufficio istruzione di Palermo, Caponnetto chiese ed ottenne il trasferimento nel capoluogo siciliano per proseguire la lotta alla mafia. Inventò così il pool antimafia per creare un gruppo di lavoro che si occupasse a tempo pieno e in via esclusiva dei processi di mafia.

Rimangono memorabili le sue lacrime al momento della morte di Falcone e quel momento di sconforto ai funerali di Borsellino, quando incalzato dal microfono di un giornalista ebbe appena la forza di dire: "E' tutto finito". Caponnetto era cittadino onorario di Palermo.