Apprezzamento di troppo verso una ragazza innesca la rissa: 15 denunciati a Capaci

La lite è avvenuta alla fine di febbraio in via Giovanni Falcone. I carabinieri sono risaliti ai partecipanti, tutti del luogo e tra i 20 e i 30 anni, analizzando le immagini di videosorveglianza e sentendo alcuni testimoni

Alla fine dello scorso mese di febbraio via Giovanni Falcone, a Capaci, è stata teatro di una rissa tra numerose persone. Diversi i feriti, il più grave ha riportato lesioni per le quali i medici hanno indicato sette giorni di prognosi. Oggi i carabinieri hanno denunciato 15 ragazzi, tutti della zona e tutti tra i 20 e i 30 anni, accusati di avere avuto un ruolo nella vicenda.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tutto è nato da un apprezzamento di troppo nei confronti della fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti. Per le indagini sono state determinanti le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza ma anche diverse testimonianze. I 15 ragazzi adesso sono indagati, in stato di libertà, per rissa aggravata.