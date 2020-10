Mezza Palermo senz'acqua per un errore durante uno scavo, l'Amap: "Già eseguita riparazione temporanea"

Buone notizie per i palermitani rimasti senz'acqua ieri per il danneggiamento, da parte di una ditta privata, di una conduttura nella zona dell'ospedale Cervello. L'Amap ha reso noto che è stata effettuata una riparazione temporanea, che consentirà di ripristinare l’erogazione idrica già in queste ore.

"Terminati i lavori per la riparazione della tubazione di alimentazione della zona nord della città servita dal serbatoio Petrazzi Basso, - si legge in una nota dell'azienda - si sta provvedendo a ripristinare la regolare pressione di distribuzione in tutta la rete idrica. Si tratta di una riparazione provvisoria effettuata in emergenza per consentire di ripristinare al più presto l’erogazione idrica alle utenze. Data la complessità dell’intervento la riparazione definitiva sarà eseguita nei prossimi giorni. Durante la fase di riempimento della rete, potrebbero verificarsi temporanei aumenti della torbidità dell’acqua che tenderanno a risolversi in breve tempo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il problema è emerso ieri nella tarda mattinata durante i lavori in un cantiere nella zona dell'ospedale Cervello, all'incrocio fra una parallela della circonvallazione e via Konrad Roentgen. L'Amap ha dovuto sospendere l’erogazione idrica nelle zone Libertà; Cantieri; Fiera; Vergine Marina-Arenella; Lungomare C. Colombo; Addaura; Mondello; Castelforte – Giusino; Zona Estensione Nord (Zen); Villaggio Ruffini; Lanza di Scalea; Villa Adriana Cruillas-Badia e centinaia di case si sono trovate improvvisamente senz'acqua. Scuole e strutture sanitarie sono state rifornite, in via emergenziale, con autobotti.