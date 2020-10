Cronaca Cruillas / Via Wilhelm Konrad Roentgen

Ditta privata danneggia conduttura, parte della città rischia di rimanere senz'acqua

Il danno è avvenuto in un cantiere all'incrocio fra una parallela della circonvallazione e via Konrad Roentgen, nella zona dell'ospedale Cervello. La rottura ha provocato un getto d'acqua alto diverse decine di metri. I tecnici Amap stanno lavorando per la valutazione del danno