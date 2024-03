Lunga 10 metri e pesante 8 tonnellate, al Cantiere Galizzi il varo di una "pilotina" per la marina militare

La cantieristica navale siciliana mette a segno un altro colpo. Ieri mattina (lunedì 18 marzo) al capannone del Cantiere Galizzi in via Dell’Arsenale 144, all’interno dello stabilimento Fincantieri, è stata varata un’imbarcazione all’avanguardia, realizzata su commessa della Marina Militare Italiana. La “pilotina” è stata costruita in sinergia dal Cantiere Galizzi di Palermo che ha progettato e realizzato stampi e allestimenti e dal Cantiere Stama di Trapani, che ha curato la resinatura.

L’imbarcazione è lunga 10 metri, pesa 8 tonnellate ed è motorizzata con 500 cavalli entrobordo. Grazie alla sua carena planante riesce a garantire elevate prestazioni con consumi moderati. Sarà utilizzata dalla Marina Militare per la posa e il recupero delle barriere antinquinamento, per il rimorchio di imbarcazioni e per il trasporto dei feriti. Il battesimo della “pilotina” è stato officiato dal Contrammiraglio della Marina Militare Italiana Alberto Tarabotto. Alla cerimonia del varo erano presenti personalità militari e le massime autorità dell’Autorità Portuale di Palermo. “Madrina” e “Padrino” della nuova pilotina in forza alla Marina Militare saranno Lidia Gaia Stabile e Giorgio Galizzi.