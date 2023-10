"In affari coi boss napoletani del clan Di Lauro": arrestati il neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie

Il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie, vedova di un boss della Camorra, Tina Rispoli, sono stati arrestati a Napoli nell'ambito di un'inchiesta contro il clan campano dei Di Lauro, che vede in tutto indagate 27 persone e che ha portato al sequestro di beni per 8 milioni.

Secondo la ricostruzione della Dda partenopea, il clan di Secondigliano avrebbe diversificato i suoi investimenti ed avrebbe puntato anche su una società di abbigliamento proprio assieme a Colombo e alla moglie, che avrebbe prodotto vestiti a marchio "Corleone". Prodotta anche una bibita energetica, "9 mm", cioè 9 millimetri a richiamare il calibro di una pistola.

Per l'accusa, la coppia composta dal cantante e dalla moglie avrebbe investito mezzo milione anche in una fabbrica di sigarette di contrabbando, che è stata già sequestrata. Non è la prima volta che i due vengono sfiorati da inchieste che riguardano la criminalità organizzata.