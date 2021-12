Salva un ragazzo caduto in mare dagli scogli del Foro Italico, Orlando lo premia

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito, nel corso di una cerimonia che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo delle Aquile, il riconoscimento di Tessere Preziose del Mosaico Palermo a:

Associazione Siciliando Style, "per il valore aggregativo e propositivo della dimensione culturale, artistica e umana della Sicilia nel mondo, con particolare riguardo a Palermo". (Ha ritirato la tessera il presidente Vincenzo Perricone);

Giovanni Sollima, violoncellista compositore,

Enrico Melozzi, compositore, direttore d'orchestra, violoncellista e produttore discografico 100 Cellos

Sebastiano Mercadante - direttore dell'Unità di Anestesia e terapia intensiva, Unità di terapia del dolore e cure palliative e di supporto presso la clinica oncologica La Maddalena di Palermo quale "Miglior esperto mondiale dal 2011 al 2021 nella Terapia del dolore da cancro"

Giuseppe Giglio, presidente e Ad di Giglio.com, Pino Russello, presidente e ad - Omer SpA per il debutto su Aim Italia di Borsa italiana

Giuseppa “Giusi” Cataldo, Regista e attrice teatrale e cinematografica, ideatrice ed anima creativa di Notte di Zucchero, evento e contenitore culturale volto alla riscoperta della tradizione siciliana della Festa dei Morti.

"Il sindaco - si legge in una nota - ha, inoltre, conferito encomio al vicebrigadiere Fabrizio Loriga, per l'intervento di soccorso di un ragazzo caduto in mare al Foro Italico il 4 luglio scorso. La lettera di encomio riporta il seguente testo: "Desidero manifestare il mio più sentito apprezzamento per il coraggio e la prontezza dimostrati nell’intervento di soccorso di un ragazzo caduto in mare dagli scogli del Foro Italico il 4 luglio scorso. Il tempestivo intervento ha consentito il pronto ricovero ed il positivo e rapido decorso ospedaliero. A riconoscimento delle doti umane e professionali dimostrate, formulo la presente dichiarazione di encomio per il Suo lavoro, esempio e motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza e per il corpo della guardia di finanza".

"Ancora una volta - ha dichiarato il sindaco - ho voluto conferire questo piccolo ma al contempo grande riconoscimento a quei palermitani e palermitane che rappresentano in diversi settori l'eccellenza della città. Esprimo un sentito ringraziamento a tutti loro perché grazie al loro impegno, quotidianamente, costruiscono e rafforzano la comunità palermitana".