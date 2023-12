Si apre una buca sul ponte Oreto: "E così anche il passaggio pedonale è definitivamente interdetto"

Questa notte si è aperta una buca sul ponte Oreto. A segnalarlo è l'ex consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda. "E così - fa sapere Gelarda - anche il passaggio pedonale è definitivamente interdetto su di un ponte che, dal 1982, è considerato strutturalmente precario. Già da tre anni sul ponte non passano più neanche gli autobus, anche se da almeno un decennio ci sono i fondi per sistemarlo. Ma ancora una volta i lavori cominceranno l'anno prossimo, come tutti gli ultimi anni. Eppure a breve cominceranno i lavori per la pista ciclabile di via Oreto. Nulla contro le piste ciclabili, segno di mobilità sostenibile e civiltà - conclude l'ex consigliere -. Tanto quanto i mezzi pubblici che in via Oreto non si possono più prendere. Aspettiamo davvero che qualcuno si faccia male sul ponte Oreto?".