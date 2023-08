Fa progressi la bambina caduta dal balcone in corso dei Mille: ha detto "mamma"

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni della bambina di quattro anni che il 28 luglio è caduta dal balcone di una palazzina in corso dei Mille. A distanza di un mese dall'accaduto avrebbe fatto dei progressi costanti, anche se il percorso di recupero è ancora lungo e la piccola resta ricoverata all'ospedale Di Gristina.

Ci sono segnali di miglioramento in vista della riabilitazione. Qualche giorno fa la madre le ha chiesto "quanti anni hai?" e lei ha sollevato quattro dita per risponderle; nelle ultime ore ha pure detto "mamma", per la felicità di genitori e parenti.

Lo scorso 28 luglio, giorno dell'incidenta bambina - nata in Germania da genitori siciliani, in città per le vacanze - si trovava nell'appartamento dei nonni in corso dei Mille: si è sporta troppo ed è caduta sull'asfalto. In un primo momento si è temuto il peggio, ma adesso c'è la speranza che possa riprendersi.