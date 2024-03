Bambino di 10 anni scappa dall'ospedale, rintracciato alla stazione centrale

Quasi 19 mila persone controllate, due arresti e 18 indagati. E ancora: interventi in 534 treni, 33 veicoli ispezionati, 47 contravvenzioni elevate e 2.032 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E' questo il bilancio delle principali attività di controllo effettuate dalla polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di febbraio.

Otto le persone rintracciate nelle stazioni e a bordo treno dagli agenti della Polfer di Palermo, Messina, Agrigento e Termini Imerese, di cui 7 minori. Di questi, 6 sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano allontanati arbitrariamente mente un altro, un bambino di 10 anni, è stato riaffidato alla madre che aveva chiesto aiuto agli agenti della polizia ferroviaria di Palermo dopo che il figlio era fuggito dall'ospedale dei Bambini mentre si svolgevano le operazioni di triage.

"La donna - spiegano in una nota dagli uffici della questura - ha rincorso il giovane, affetto da patologia, ma ne ha perso le tracce nei pressi delle stazione centrale dove gli agenti lo hanno rintracciato e, dopo un breve inseguimento nelle strade limitrofe, lo hanno riaffidato alla madre e alle cure di personale medico".