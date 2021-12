Bagheria, aperta al traffico la bretella che collega lo svincolo autostradale alla Mare Monti

E' stata aperta la T4, la bretella che collega la zona dell'uscita autostradale di Bagheria, lo svincolo, con la via Mare Monti. A comunicarlo oggi è l'amministrazione comunale. Lo scorso settembre erano ripresi i lavori di definizione dello svincolo autostradale della A 19. Responsabile unico del procedimento è il geometra Onofrio Lisuzzo, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza è l’ingegnere Giovanni Tesoriere.

"Questa nuova bretella - dicono dal Comune - si aggiunge alle rotatorie e potrà contribuire a al decongestionamento del traffico nella zona dello svincolo autostradaleche risulta inserito, come da PRG, all’interno della zona di espansione della città e rappresenta non solo l’accesso da e per l’autostrada Palermo-Catania in entrambe le direzioni, ma anche l’arteria fondamentale per il collegamento tra la parte a monte e quella a valle dello snodo autostradale".