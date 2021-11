A Bagheria negozi aperti la domenica, il Comune: "Riduciamo code e assembramenti"

Negozi aperti anche la domenica a Bagheria, dal 14 novembre prossimo al 9 gennaio 2022. La novità interessa supermercati, pescherie, macellerie, vendita di detersivi e casalinghi presenti nel territorio comunale. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Filippo Maria Tripoli.

"La decisione - spiegano dal Comune - scaturisce dalla previsione di maggiore afflusso di cittadini per le strade e presso le attività commerciali con l'approssimarsi delle festività natalizie, al fine dunque di migliorare la mobilità cittadino potendo contare su più giorni per lo shopping ed evitando le calche cosa che si consiglia al fine di evitare assembramenti in funzione di prevenzione anti Covid".