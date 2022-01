E' morto padre Luciano Catalano, parroco della chiesa di San Pietro a Bagheria

E' morto ieri all'età di 76 anni padre Luciano Catalano, parroco della chiesa di San Pietro in via Mattarella a Bagheria. Da tempo soffriva di problemi cardiaci. Originario di Calascibetta, nell'Ennese, don Catalano ha svolto servizio pastorale per più di 30 anni a Bagheria.

Soltanto da pochi mesi aveva lasciato a padre Salvatore Pagano la guida della parrocchia di San Pietro per sopraggiunti limiti di età. Parrocco dalla forte personalità, ha lasciato un impronta indelebile nella comunità bagherese. Non a caso, nella cerimonia di commiato organizzata per lui, il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli aveva comunicato l'intenzione di conferirgli la cittadinanza onoraria.

Il sindaco Tripoli, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino e tutti i consiglieri esprimono profonda mestizia per la dipartita di don Luciano e porgono le condoglianze alla famiglia. I funerali si svolgeranno oggi alle 15. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.