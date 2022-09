Uditore, mancano i condizionatori e l'asilo nido Santangelo non apre: otto bambini restano a casa

Mancano i condizionatori e la scuola non apre. E' successo all'asilo nido comunale Santangelo di via Ignazio Silvestri, all'Uditore. Nelle aule il Comune avrebbe dovuto installare otto climatizzatori per via del caldo asfissiante degli ultimi giorni, ma ha già accumulato un notevole ritardo.

A raccontare il fatto Alessia Pedone, madre di due gemelli di 11 mesi. "Ho regolarmente iscritto i miei figli in questo nido comunale a gennaio dello scorso anno e sono stati ammessi - spiega a PalermoToday -. Il 7 settembre, come da ordinanza, non hanno potuto fare l'inserimento perché nella scuola non erano stati ancora installati i condizionatori. Ci hanno rimandato a casa, dicendoci che eventualmente li avrebbero trasferiti in un altro asilo".

E così è stato solo parzialmente. Perché 16 dei bambini più grandi sono stati momentaneamente spostati alla scuola Primavera di via Perpignano. "I più piccoli, 8 tra cui i miei due figli, sono rimasti a casa perché questo nido non è idoneo ai lattanti - prosegue la signora Pedone -. Un gravissimo disagio per noi genitori, soprattutto perché non ci sono tempistiche certe circa la risoluzione del problema".

La scuola intanto è chiusa fin quando non saranno montati i condizionatori. "Le scuola private sono ormai piene - conclude - e l'unica alternativa che ha un genitore come me che deve tornare al lavoro è fare ricorso a una baby sitter. Gli altri nidi in cui avrebbero potuto spostarli, idonei a dei bambini così piccoli, sono infatti pieni".

L'assessore all'Istruzione e all'Edilizia e manutenzione scolastica Aristide Tamajo, contattato da PalermoToday, afferma: "C'è già l'ordinativo firmato, siamo in attesa che Amg ci fornisca i condizionatori per poi procedere all'installazione. Stiamo andando a una velocità supersonica per risolvere il problema nel più breve tempo possibile".